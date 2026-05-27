ತುಮಕೂರು: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಂತಕನು ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದನು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ವಿ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖಾ ಜಾಲ ಹರಡಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಲಿಂಕ್ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನೀಡಿ ದೂರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಕಾಣೆಯಾದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹೆಣ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಪೊಲೀಸರು, ಶವದ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ವೇತಾಳದ್ದೇ ಮೃತದೇಹ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಯಿತು.
ಮೃತದೇಹ ಶ್ವೇತಾಳದ್ದು ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಲಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 53 ವರ್ಷದ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಆತ ಶ್ವೇತಾಳಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಇತ್ತ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಳು. "ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ದಕ್ಕಬಾರದು" ಎಂಬ ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಅಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ತಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ತನಗೇನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತಾನು ಸೇಫ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.