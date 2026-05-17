ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಮಗಳ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯೇ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಶವವನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿರುವ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕೃತ್ಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೆಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೇಘನಾ (17) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನೇ ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕಟುಕ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಘನಾಳಿಗೆ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೇಘನಾಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ತಾಯಿ ಕಡೆಯವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 17 ವರ್ಷ, ಆಕೆಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗಳು ಮೇಘನಾ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 'ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್' ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಾಯಿ, ಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ದೂರು ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪಾಪಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮಗಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.