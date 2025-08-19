English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯುವತಿಯರೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಯುವಕನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..! ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ..

ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಂದರ ಬಂಧ, ಅದು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂದ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ದೇ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡಿ, ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಇವಳು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:14 PM IST
    • ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪಿ.
    • ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮುದುವೆಯಾಗಿದ್ರು ಬೇರೊಬ್ಬಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ..?
    • ಭೀಕರ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ!

ತುಮಕೂರು : ಹೀಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಿರೋ.. ಹಿರೋಯಿನ್ ರೀತಿ ಫೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೋಡಿ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತಾ,.  ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ನೀನು ಅಂತಾ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತ ಜಗವೇ ಮರೆತಿದ್ರು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ರು, ಬಳಿಕ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ.. ಆದ್ರೆ ಆ  ಸುಂದರಾಂಗನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಆಗಿದ್ದು, ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದ.. ಕೊನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಇನ್ನೂ ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಣಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿಲ್ಲಾರದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಣಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವರ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಅಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗಳನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಓದಿಸ್ದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೋ ಮಗಳು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಆ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವಕ ಮಾರುತಿ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ, ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ… ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಳೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತಿದ್ದ ಮಾರುತಿ, ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವಳನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ… ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವೇದ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ನಂತೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಲ್ಲ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ
 
ಇನ್ನು ಅದ್ಯಾವಾಗ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಶುರುವಾಯ್ತೋ, ನಿತ್ಯ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಅಲ್ದೇ ನನಗೆ ವೇದ ಬೇಕೆ ಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡಿಕೋ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಂಡ- ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ, ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ದಿ ಕೇಳದ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಂಗ್ಲಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ.. ಹೆಂಡ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ನೀನು ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅವಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೆನೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡಿಕೋ ಅಂದಿನ್ನಂತೆ.
 
ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದ್ರೆ ಯುವತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನಿಗೂಡವಾಗಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ಶವದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಗುರುತುಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ,  ಪೃಥ್ವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುತು ಪಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಿರಾತಕ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರರ್ಬಾದು ಅಂತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪೃಥ್ವಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಯುವತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪಾತಕ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ದಲಿತ ಯುವತಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು  ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಾವಿಗೆ ತನಿಖೆ ಅಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅದೇನೆ ಆಗಲಿ, ಸುಂದರ ಯುವತಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನೇ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದು, ಅವಳ ಜೀವವೇ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ,   ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಿದೆ.

