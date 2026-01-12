English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ..

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ..

Tumkuru: ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನ  ನರರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪೊಂದು‌‌‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:00 PM IST
  • ಮನೆಯ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನ ನರರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,‌‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ.
  • ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ.

Trending Photos

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Guru Gochar
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
camera icon7
Druvantha
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
ವೀಕೆಂಡ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌?
camera icon7
Bigg Boss Kannada Season 12 finale
ವೀಕೆಂಡ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌?
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ
camera icon5
Kidney Stones
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ..

Tumkuru: ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನ  ನರರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪೊಂದು‌‌‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ‌ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,‌‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ..‌ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ‌‌ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ‌ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಚಾಕುವಿನಿಂದ‌ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಇರಿದು‌ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್,‌ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ‌‌ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಇವನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯ‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಂತಕರು‌‌‌ ಮೊದಲು‌ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ‌ ಹಿರಿ ಮಗಳು‌ 12 ವರ್ಷದ ಅನುಳ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..‌ ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ‌ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ‌ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ‌‌..‌ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೇ‌ ಇದ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು‌ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು‌ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ‌ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ಲು.‌‌ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಈಚೆ ಬಂದು‌ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಕ್ತದ‌ ಮಡುವಲ್ಲಿ‌ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನೇನು‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವ‌ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ.

ಮಂಜುನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ‌‌ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋದವನಲ್ಲ‌,‌ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಹಾರ  ಹಾಗೂ‌ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು‌ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ‌ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ..‌ ಹುಳಿಯಾರು ಹಾಗೂ‌‌ ಹಿರಿಯೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ‌ಇವರ‌ ಜಮೀನಿತ್ತು‌‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ‌ ಕೇವಲ‌ 100 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಹಾಗೂ‌ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ‌ಗೆ‌ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ‌‌ಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಶತೃತ್ವವನ್ನೂ‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದ‌ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ‌ ಕೊಲೆ‌ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ‌ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರ,‌‌ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು‌ ಹೀಗೆ‌ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ‌ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತಣ್ಣಗಿದ್ದ‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ‌‌ ಒಂದು‌ ಭೀಕರ‌ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದು‌.. ಆ‌ ಭಾಗದ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.. ಅದ್ರಲ್ಲೂ‌ ತೋಟದ ಮನೆಗಳ ರೈತರಂತೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ‌ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ಅಂತ ಜೀವ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ‌‌ ಈ‌‌ ಹಂತಕರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ‌ಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ‌ ಪೋಲೀಸರು ನಾಂದಿ ಆಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Tumkurucrime newsTumkuru Manjunath caseChikkanayakanahalliKenkere Murder case

Trending News