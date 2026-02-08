English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ರಂಪಾಟ : ಇದೇನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ..?

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಹುಳಿಮಾವು ಸಮೀಪ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:25 PM IST
    • ಯುವತಿಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಹುಳಿಮಾವು ಸಮೀಪ ಘಟನೆ.
    • ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ರಂಪಾಟ

ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ರಂಪಾಟ : ಇದೇನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಯುವತಿಯರ ವರ್ತನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರು, ಹುಳಿಮಾವು ಠಾಣೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದು ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೂ ಯುವತಿಯರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೀವನದ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂದವನಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಯುವತಿ..!

ಯುವತಿಯರ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೋಸಿಹೋದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೇನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರ ಉಪಟಳ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

