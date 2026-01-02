English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ.!

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ.!

Renukaswamy Darshan case : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ದಾಸನ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 2, 2026, 06:31 PM IST
    • ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
    • ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್..
    • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾಕ್..

Trending Photos

ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!
camera icon7
Dhruvanth Bigg Boss
ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!
ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ : 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಬೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon5
Panchgrahi Yog
ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ : 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಬೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ..ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಖತ್‌ ಹಾಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌
camera icon6
Hardik pandya
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ..ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಖತ್‌ ಹಾಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌
ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Rules
ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ.!

Vijayalakshmi Darshan : ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡೊ‌ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲಿಸರು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದ ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್ ಚಂದ್ರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿತಿನ್ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಟಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ..! ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

3 ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ‌ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ಟ್ರೋಲ್‌ ಪೇಜ್‌ಗಳ ಸುಮಾರು 45 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸಮೇತ ಸಿಸಿಬಿ ಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ ದೂರು‌ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೋ ಬಸ್ತ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರು‌. ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೋರಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ.ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತಡವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ‌ ಕೂಡ  ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ತಗಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಿತು ಜೋಕೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Darshan caseVijayalakshmi DarshanActor DarshanDbossDarshan wife

Trending News