Vijayalakshmi Darshan : ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡೊ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲಿಸರು ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದ ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್ ಚಂದ್ರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿತಿನ್ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3 ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳ ಸುಮಾರು 45 ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸಮೇತ ಸಿಸಿಬಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೋ ಬಸ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೋರಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ.ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತಡವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ತಗಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಿತು ಜೋಕೆ.