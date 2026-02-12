English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಗನಿಂದಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಹ*ತ್ಯೆ.. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ಪಾಪಿ ಪುತ್ರನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಟೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Savita M B | Last Updated : Feb 12, 2026, 09:46 AM IST
  • ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಬಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಗನಿಂದಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಹ*ತ್ಯೆ.. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ಪಾಪಿ ಪುತ್ರನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಬಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಟೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ತಂದೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ (60) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ (55) ದಂತವೈದ್ಯೆ, ಆದರ್ಶ್ ವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಗ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳಗಳ ನಂತರ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಚಾ*ಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದಲ ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ವಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.. 

ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ʼರೋಹನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರೋಹನ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.. ತಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ರೋಹನ್ ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಟಿದ್ದ.. ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೋಹನ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ.. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ʼರೋಹನ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನ ಸಹೋದರಿಗೆ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶವಗಳನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದುʼ.. ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

