ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು 23ರ ಯುವತಿಗೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕ..! ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಪತ್ನಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ತನ್ನದೇ ಊರಿನ 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಾದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಮನೆಯವರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಟ ಬದಲಿಸಿದ್ದ. ನಂಬಿ ಬಂದವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಸುತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಆಕೆಯೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತಾ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡತಿಯ ಬಳಿ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಯುವತಿಯೇ ನೋಡಿ ಕೊಲೆಯಾದಾಕೆ. ಈಕೆ ಹೆಸ್ರು ರಂಜಿತಾ ಅಂತಾ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ 23. ಇನ್ನು ಈತನೇ ನೋಡಿ ಆ ಹಂತಕ. ಈತನ ಹೆಸ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಾ ವಯಸ್ಸು 29. ಇಬ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯವ್ರು. ಬೈದ ಬೈ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಆಗಿದ್ದ. ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಊರಿನ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ರಂಜಿತಾಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆಕೆಯೂ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ಲು. ಆಕೆಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಅದ್ರಂತೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡೀಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ.ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ರಂಜಿತಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡೀಲಿ ಸೂಪರತವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಮದುವೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ನಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಂಜಿತಾ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ.. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರಂಜಿತಾಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಿದ್ದ..
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ವು. ರಂಜಿತಾ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೂ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಸುತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಸಿಕೊಂಡಿರೋ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ಯಾಕೆ..? ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದವ ಆಕೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ಯಾಕೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.