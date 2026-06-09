ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿ ವೆನ್ನೆಲಾ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಕೈವಾಡ ಇರೋದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಲೂ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ತನಗಿರುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೇ ಎಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲಗೇ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೂ ಜೂನ್ 4 ರವರೆಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೇ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಠಾಣೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೊಂದ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತಾಯಿತು.
ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಬಾಲಕಿ ಸತ್ತ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.