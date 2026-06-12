ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಬಟಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, ಆರೋಪಿತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಿನ ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ನಡೆದ ಮಗು ವೆನ್ನಿಲಾ ಸಾವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಂತರದ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನೂತನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಅನುಷಾರನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗ್ತಿವೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗುವಿಗಾಗಿಯೇ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಮಗಳನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರಂತ.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನ ಕಷ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪೊಲೀಸ್ರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮಲಗಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ್ಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸಿಪಿ, ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಅಲೆದಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಾ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದರು ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.