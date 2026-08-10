/‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರೇನು? ಯಾರು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು? ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದವೇ ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೇನು? ಯಾರು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು? ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೇನು?
‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Approver ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಪದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪದ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಆ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಾದಾನ (Pardon) ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ಯಾಗಬಹುದು.
ಯಾರು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು?
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ, ಆರೋಪಿಯ ಪಾತ್ರ, ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಹ ಆರೋಪಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಏನು ಷರತ್ತು?
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು’. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವಾಗ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಮಾಚಿ, ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ‘ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ‘ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು’ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ?
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
‘ಆರೋಪಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಪಡೆದು prosecutionಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?
ಒಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪವಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದವು, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತನಿಖೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ?
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ A14 ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಪಡೆದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು?
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಪಡೆದು prosecutionಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವುದು ಅಲ್ಲ; ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ.
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