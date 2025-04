ಯಾರು ಈ ಜಿಕ್ರಾ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಗಿಂತಲೂ ರೋಚಕ ಈ ಸೀಲಂಪುರದ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಕಥೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಸೀಲಂಪುರದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಲೇಡಿ ಡಾನ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಕ್ರಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲಿನ ಚಾಕು ಇರಿತದ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಜಿಕ್ರಾ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.

‘ಲೇಡಿ ಡಾನ್’ ಜಿಕ್ರಾ ಯಾರು?

ಸೀಲಂಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜಿಕ್ರಾ, ತನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಆಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಜಿಕ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ‘ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್’ ಶೈಲಿಯ ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್‌ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

#WATCH | Delhi: Visuals of 'Lady don' Zikra, who has been arrested by Delhi Police in connection with the murder of a 17-year-old boy in Delhi's Seelampur area pic.twitter.com/F9ukixCx0x

ಜಿಕ್ರಾ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಹಾಶಿಂ ಬಾಬಾನ ಪತ್ನಿ ಜೋಯಾಳಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜೋಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಜಿಕ್ರಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಜೋಯಾ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಜಿಕ್ರಾ ಸ್ವಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.

ಕೊಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ‘ಲಾಲಾ’ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಾಹಿಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ‘ಲಾಲಾ’ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಜಿಕ್ರಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ 17 ವರ್ಷದ ಕುನಾಲ್‌ನ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಕುನಾಲ್ ಸಹಕರಿಸದ ಕಾರಣ, ಜಿಕ್ರಾ ಆತನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುನಾಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2025ರಂದು, ಸೀಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುನಾಲ್‌ನನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೈದಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯು ಕೋಮು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು “ಮೋದಿಜಿ ಮದದ್ ಕರೋ, ಯೋಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಚಾಹಿಯೆ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A video of this girl (Zikra)

She has an Alleged role in the murder of Kunal (17) that took place in New Seelampur, Delhi

The local residents say Hindus are being targeted

Police is probing the matter @DelhiPolice @CPDelhi @PMOIndia @HMOIndia https://t.co/mK3eBeDDHc pic.twitter.com/Qv0TGNvuRc

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) April 18, 2025