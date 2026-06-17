Surat Murder Case: ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕೊಲೆ ಸಂಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಅಪಘಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ 42 ವರ್ಷದ ಜನ್ಮಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥ್ ರಾಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದೇವಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಸೂರತ್ನ ವೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ರಹಮತ್ ನಗರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಚಾಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 8ರಂದು ಜನ್ಮಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಚೌಕ್ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡತೊಡಗಿದವು.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಗಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೃತನ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಯುಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜನ್ಮಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಜನ್ಮಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸೂರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಸಂಚು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.