English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಕೈ-ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ

ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುವ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗೋತನ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಗಂಡನ ಕೈಕಾಲು‌ಮುರಿಸುವ ತನಕ‌ ಹೋಗಿದೆ‌. ಗಾಯಾಳು ಗಂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್'ನಲ್ಲೇ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಜರುಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 25, 2025, 06:13 PM IST
  • ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತವರ ಕಡೆಯವರಿಂದಲೇ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
  • ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ
  • ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು.

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಕೈ-ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ

Crime News: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈ-ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ  ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಿತವೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತವರ ಕಡೆಯವರೇ ಗಂಡನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಮೇಶ ಜೋಗಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿ, ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನೋದು ಗಾಯಾಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. 

ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ‌ ಮಹಾದೇವಿ  ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತಿ ಕಲ್ಮೇಶ ಜೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯವರು ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಕಲ್ಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ಸೆ.4 ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಮೇಶ ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಪಿ ಅವರ‌ ಬಳಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸಹೋದರಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಕಲ್ಮೇಶನ ಹೆಂಡತಿ‌ ಮಹದೇವಿಯ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದರ್ಶ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ವಿವಾದವನ್ನ ಭುಗಿಲೆಬ್ಬಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದ ಸಹೋದರರು!

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Wife Beat HusbandAssault on husbandassault by wifeHusband WifeProperty

Trending News