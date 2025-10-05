ಲವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಪತ್ನಿ: ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಪತಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ!!

SHOCKING NEWS: ಪತ್ನಿ ಲವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಮ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈರಾನಾ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಖೇಲ್ಕಲಂನ ನಿವಾಸಿ 38 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖುಷ್ನುಮಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ.
ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೆಹಕ್ (12), ಶಿಫಾ (5), ಅಯಾನ್ (3) ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇನೈಶಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಖುಷ್ನುಮಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಖುಷ್ನುಮಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ. ಲವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆ, ʼನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು... ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಳು.
ಪತ್ನಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ʼಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ... ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ... ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನರಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಯಮುನಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗೆ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದನಂತೆ.
#यूपी– शामली जिले में एक पिता अपने 4 बच्चों को लेकर यमुना नदी में कूद गया।
👉पांचों की तलाश जारी है। इस युवक की पत्नी 2 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड संग चली गई, तभी से ये डिप्रेस्ड था।#ncrpatrika #shamlipolice #suicidal #viralvideo #upnews #Loewe pic.twitter.com/TLO9mASzzT
— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) October 4, 2025
ʼಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ತಾನೂ ಸಹ ನದಿಗೆ ಜಿಗಿದ್ದಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡೈವರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂಬಾತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
