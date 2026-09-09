/ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನು ಸುಫಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ಪತ್ನಿ..!

ಹಾಸನ: ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಅದೇ ಪತ್ನಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮುಗಿಸಲು ಭಯಾನಕ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಂಠಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೈಗೆ ಬರಲಿದ್ದ ಹಣದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪತ್ನಿ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಆಕೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖ. ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ... ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ... ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಪತ್ನಿ... ಹೌದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಲೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತನ ಪತ್ನಿಯೇ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದನು. ಜಮೀನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೋಹನ್.. ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಪಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಹನ್, ಆ ಶುಂಠಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೋಹನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟರಾಜುಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಹನ್ನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದರಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೋಹನ್, ತ್ರಿಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಮಾಯಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಂತಕರು ರಾಡ್ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನ ಪತ್ನಿ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ..? ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪತಿ ಮುಗಿದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಪತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಯಂಕರ ನಾಟಕವಾಡಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಆಸೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾಯಕ ಪತಿಯ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗಂಡಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.