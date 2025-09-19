ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಗಂಡನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪತ್ನಿ..!

ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪನಗರವಾದ ಕೋಕಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ದಂಪತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಪತಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.ಈಗ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನರಸಿಂಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಖ್ ಬೋರಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಬೋರಾ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಿಂಗಿಯ ಕೋಕಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18) ರಾತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಯಿತು.ಇದಾದ ನಂತರ ಪತಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಜ್ಯೋತಿ ತರಕಾರಿ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಗಂಟಲು ಸೀಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಅವನ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಭಾರಕ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪೊಲೀಸರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಭಾರಕ್ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.