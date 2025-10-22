ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ.ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ.ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸದವನು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೂ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ಯೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಆಕೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ.
ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಸಹ ಇದೆ.
ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸುನೀಲ್ ನಂತರ ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಕರೆಸಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ.
ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿನ್ನು ಮುದ್ದು ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ವರದಿ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್ ಹರಿಹರ
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು