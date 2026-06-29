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ಹೆಣವಾದ ಸುರಭಿ, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಆಲಿ..! ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Karnataka homestay death : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈಕೆ ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆದ್ರೀಗ, ಯುವತಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಇತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನೇಣು ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಯತ್ನವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:24 PM IST
ಹೆಣವಾದ ಸುರಭಿ, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಆಲಿ..! ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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