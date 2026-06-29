/ಹೆಣವಾದ ಸುರಭಿ, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಆಲಿ..! ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಹೋಂ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಿಳಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ಬಂದು ರೂಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಸಾಯಿ ಸುರಭಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ SP ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಲವ್ ಜಿಹದ್ ಗೆ ಯುವತಿ ಬಲಿಯಾದ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಾಯಿ ಸುರಭಿ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಯುವತಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳಾ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅದರಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಸಂಜೀತ್ ಆಲಿ ಎಂಬಾತ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇದು ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಒಟ್ಟಾರೇ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲವ್ ಜಿಹದ್ ಗೆ ಯುವತಿ ಬಲಿಯಾದ್ನಾ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂಗೀತ್ ಆಲಿಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ತಾನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ನಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಎದ್ದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ್ ಆಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.