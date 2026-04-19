  • ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ವಧು ಸಾ*ವು..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಕೊ*ಲೆಯೋ.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ..? 

ಆಕೆ ಈಗ 18- ಮುಗಿದು 19 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು,ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ  ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಮಂದ ಮಡದಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 19, 2026, 06:32 PM IST
    • ಮೇಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವವಧು ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
    • ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವು.
    • ಗಂಡನ ಮನೆದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಜ್ಯೋತಿ.

EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಬಹುಬೇಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹನ್ಸಿಕಾ..?! ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
ಬಹುಬೇಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹನ್ಸಿಕಾ..?! ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ
ಬೆಳಗಾವಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವವಧು ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಮನೆದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲೂ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೋ? ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಸಂಚು ಇದೆಯಾ? ಎನ್ನುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

