ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟ : ನೀರು ತರಲು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಜವರಾಯನ ಪಾಲು

ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದೆ. ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಜವರಾಯ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:28 PM IST
    • ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದೆ.
    • ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಜವರಾಯ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ.
    • ಬರೋಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾದಗಿರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಹಕ ಘಟನೆ.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ‌ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಮಾಧಿ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣೀರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.. 

ಹೌದು.. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ನಿರವ ಮೌನ ಆವರಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಾಮಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ಎಂಬತಾನ ಒಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ರಾಜಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಆರು ವರ್ಷದ ಶರತ್ ರಾಜಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಪ್ಪನ ಸಹೋದರಿ ನೀಲಮ್ಮಳ ಮಗಳಾದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಬಸಮ್ಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.. 

ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋರವೆಲ್ ಮೊಟರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ‌ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ‌ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕೆ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರು. ‌ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ರು. 

ಇದೆ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನ ಕಾಲು ಜಾರಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಅಳುತ್ತ‌ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಓಡೋಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದತ್ತ ಪೋಷಕರು ಬರೋಕು ಮುಂಚೆನೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೃತ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ಲೇ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು. ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಇನ್ನಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yadgiri NewsSurapuraKannada newsKannadatoday kannada news

