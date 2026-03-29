ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟ : ನೀರು ತರಲು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಜವರಾಯನ ಪಾಲು

ಯಾದಗಿರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಹಕ ಘಟನೆ.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಮಾಧಿ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣೀರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ..
ಹೌದು.. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ನಿರವ ಮೌನ ಆವರಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಾಮಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ಎಂಬತಾನ ಒಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ರಾಜಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಆರು ವರ್ಷದ ಶರತ್ ರಾಜಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಪ್ಪನ ಸಹೋದರಿ ನೀಲಮ್ಮಳ ಮಗಳಾದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಬಸಮ್ಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ..
ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋರವೆಲ್ ಮೊಟರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕೆ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನ ಕಾಲು ಜಾರಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಅಳುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಓಡೋಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದತ್ತ ಪೋಷಕರು ಬರೋಕು ಮುಂಚೆನೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೃತ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ಲೇ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು. ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಇನ್ನಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..