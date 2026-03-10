6 ತಿಂಗಳ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ!.. ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ ರೋಚಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಅವನು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ವೇಲಾರಾಮ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು,ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವೇಲಾರಾಮ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ದ. ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಕೆಜಿ 800 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಸೀದಾ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ,ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ವೇಲಾರಾಮ್ ನ್ನ ಯಲಹಂಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಸೇರಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಲಲಿತ್ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕಳೆದ 01ನೇ ತಾರೀಖು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಹೊರ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಮನೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಜ್ರ, 48 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸಮೇತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 172ಗ್ರಾಂ ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 48 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೌಡಿಸಂಗಾಗಿ ಗನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸುಹೈಲ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಕಾಡುಬಿಸನಹಳ್ಳಿ ರೋಹಿತನ ಸಹಚರನಾಗಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟ್ ಸಹ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರನನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಗನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸುಹೈಲ್ ಸಹ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಹೈಲ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 7 ಕೇಸ್ ಗಳಿದ್ದು, 5 ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದ 5 ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತರಿಂದ 2 ಪಿಸ್ತೂಲ್, 3 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನ ದಿಢೀರ್ ಏರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?