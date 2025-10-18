English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಕುಬೇರನ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ...! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳುತ್ತದೆ..!

ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಕುಬೇರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:33 PM IST
  • ಕುಬೇರನು ದೇವತೆಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ.
  • ಯಕ್ಷರು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
  • ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಕುಬೇರನ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ...! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳುತ್ತದೆ..!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಸಹ ಒಂದು. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.ಸುಮಾರು 1100 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನ ತೇರಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಕುಬೇರನ ಹೊಕ್ಕುಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಬೇರ ದೇವಾಲಯ:

ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಕುಬೇರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿಯ ಮಹಾದೇವ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 1,100 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕುಬೇರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸುದಾಮರು ಮಹರ್ಷಿ ಸಾಂದೀಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕುಬೇರನು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂದಿನಿಂದ, ಕುಬೇರನ ಈ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಮೆ: ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ 'ಕುಳಿತುಕೊಂಡ' ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹರಿ (ಕೃಷ್ಣ) ಮತ್ತು ಹರು (ಶಿವ) ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ಕುಬೇರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ

ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ.ಈ ಆಚರಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕುಬೇರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೊಕ್ಕುಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಖಜಾನೆ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ತುಪ್ಪ: ಕುಬೇರನು ದೇವತೆಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ.ಕುಬೇರನು ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ. ಯಕ್ಷರು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು, ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕುಬೇರನ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೇಗನೆ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ವಿಗ್ರಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ: ಕುಬೇರನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಮುಂಗುಸಿ ಚರ್ಮದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ನೆಚ್ಚಿನ ನೈವೇದ್ಯ: ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನ, ಹಳದಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಳಿಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆಗಳು: ಧನ್ತೇರಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಹವನ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ: ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರುದ್ರ ಯಂತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ ಇರುವುದು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

