ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ, "ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗಾ ಸುಖ ಕರ್ಣಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:05 PM IST
  ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
  ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ
  ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ, "ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗಾ ಸುಖ ಕರ್ಣಿ, ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗಾ ದುಖ ಹರ್ನಿ" ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯಾದ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ, ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಠಣವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಉಪವಾಸ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ 12 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

1.ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ:

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

2.ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ:

ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ:

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾದ ಪಠಣವು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ:

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳು- ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ- ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

5.ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ:

 ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವಳು. ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

6.ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ:

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

7.ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾದ ಪಠಣವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

8. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆಯಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

9.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾದ ಪಠಣವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

10. ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ:

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

11.ಅನ್ನ, ಧನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ:

ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಧನ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

12.ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದ:

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಕ್ತರನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

