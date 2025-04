Forgotten History: ಬಿದರಿ ಕಲೆ: ಕರುನಾಡಿನ ಅಪರೂಪದ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ..!

History of Bidriware: ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಉಗಮವಾದ ಬಿದರಿ ಕಲೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಹ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯ ಹೆಸರು ಬೀದರ್ ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಬಿದರಿ ಕಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಳಕೊರೆತ (ಇನ್‌ಲೇ) ಕೆಲಸ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ.

ಬಿದರಿ ಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಬಿದರಿ ಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕರಕುಶಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ (1422-1436) ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಕರಕುಶಲಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಕೈಸರ್‌ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅವನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲೋಹಕಲೆಯ ತಂತ್ರಗಳಾದ ‘ತಾರಿಖ್’ ಮತ್ತು ‘ತಫ್ಶಿರ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಬಿದರಿ ಕಲೆಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿತು. ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಒಡವೆಗಳು, ದೀವಟಿಗೆ ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್, ತುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

Bidri paperweight. This elegant art from Bidar in north Karnataka consists of fine silver inlay on darkened zinc-copper alloy. Traditionally, Bidri artists use soil from inside the centuries-old Bidar fort to blacken the surface of the material. #traditionalarts pic.twitter.com/caABDI9GZT

