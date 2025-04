Forgotten History: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

History of Indian Railways: ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸವು ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವು 1853ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬೋರಿಬಂದರ್‌ನಿಂದ ಥಾಣೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ಭಾರತದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿತ್ತು.

19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಡಿಯಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯವರು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. 1830ರ ದಶಕದಿಂದಲೇ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ 1840ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರೈಲ್ವೆ (GIPR) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಇದು ರೂಪ ತಾಳಿತು.

Here are some quick highlights to commemorate this milestone:

ಮೊದಲ ರೈಲು, "ಸಾಹಿಬ್", "ಸಿಂಧ್" ಮತ್ತು "ಸುಲ್ತಾನ್" ಎಂಬ ಮೂರು ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ 14 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 1853ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:35ಕ್ಕೆ, ಬೋರಿಬಂದರ್‌ನಿಂದ ಥಾಣೆಗೆ ಈ ರೈಲು 400 ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿತು. 57 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು 21 ಫಿರಂಗಿಗಳ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಈ "ಆಗಿಯ ರಥ"ವನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದರು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.

Today is the 172nd birthday of the Indian Railway. 172 years old photo of India's first train on the bridge over Thane Creek. It was started between Mumbai and Thane on 16-4-1853. #NationalRailwayDaypic.twitter.com/PyQCR6l1eL

— Gujarat History (@GujaratHistory) April 16, 2025