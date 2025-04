Forgotten History: ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ

The Interesting History of India's First Pan-India Film: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ" ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿಯವರ "ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್" (2015) ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತಾದರೂ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೊದಲ ಬೀಜವನ್ನು 1959ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಬಿತ್ತಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

'ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿ.ಎಸ್. ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯು ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಜೊತೆಗೆ ವಿ. ನಾಗಯ್ಯ, ಉದಯಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳಾದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಒಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿತರಣೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.

Wish you all a very #HappyDussehra!

Revisit this stunning still from #MahishasuraMardini (1959). A #Kannada film by #BSRanga was dubbed in multiple regional languages & considered as amongst the first major pan-India films. #VijayaDashami2021 #VijayaDashami pic.twitter.com/xycwwtrsPd

— NFDC-National Film Archive of India (@NFAIOfficial) October 15, 2021