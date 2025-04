ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮಹಾನಾಯಕ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊತ್ತಿ, ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ (INA) ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ, ಮಣಿಪುರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲ್ಲಾ ಅವರು 1944ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಮೊಯಿರಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ INA ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮೊಯಿರಾಂಗ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ

ಮಣಿಪುರದ ಬಿಷ್ಣುಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಯಿರಾಂಗ್‌ನ ಕಿನಾ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಲ್ಲಾ ಅವರು ನೇತಾಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1944ರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಲ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಧ್ವಜವು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ವಯಂತ್ಯಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

The capture of Moirang, Manipur by the INA, led by Netaji Subhas Chandra Bose, was a significant event in the Indian freedom struggle.

The Tricolor was first hoisted on Indian soil at Moirang's INA headquarters, on 14 April 1944, symbolizing a powerful message of… pic.twitter.com/c4WbVPwetR

— Colonel Mayank Chaubey (@col_chaubey) April 14, 2025