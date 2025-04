Forgotten History: ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಲ್ತಾನನಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

Forgotten History: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಮರಾಠಿ ಮೂಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಥೆ.

ಹೌದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವ ಕಥೆ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ತಿಮಾ ಭಟ್..! ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಮಲಿಕ್ ಹಸನ್ ಬಹ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಿಮಾ ಭಟ್, ಮುಂದೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ತಿಮಾ ಭಟ್‌ರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ:

ಮರಾಠಿ ಮೂಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದ ತಿಮಾ ಭಟ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು.1422ರಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಲಿಕ್ ಹಸನ್ ಬಹ್ರಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇನಾ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಸುಲ್ತಾನದ ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯ:

1463ರಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ ಹಸನ್ ಬಹ್ರಿಯವರನ್ನು ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಯಚಕ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸುಲ್ತಾನನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 1471ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಮೀರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿ 2000 ಕುದುರೆ ಸೈನಿಕರ ಸೇನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. 1475ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ (ಪೇಶ್ವಾ) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಮಾ ಭಟ್, ಮುಂದೆ ಮಲಿಕ್ ಹಸನ್ ಬಹ್ರಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ:

ಮಲಿಕ್ ಹಸನ್ ಬಹ್ರಿಯವರ ಮಗ ಅಹ್ಮದ್, ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಮರಾಠರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರಾದ ಭೋಂಸಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಧವ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

