Forgotten History: ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಾನಗರವು ‘ಬೆಂದಕಾಳೂರು’ ಎಂಬ ಸರಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ‘ಬೆಂದಕಾಳೂರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು 9ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ I ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ‘ಬೆಂದಕಾಳೂರು’ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಫೋಟೋ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ 1880

1537ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿತು. 1800ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ‘ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ’ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

BENGALURU

• India's 3rd most populous city, 4th most populous urban agglomeration & 27th largest city in the world

History

• In 1537, Kempe Gowda under Vijayanagara Empire led the foundation of the modern city

• In 1799, The East India company returned the administrative… pic.twitter.com/K6d2FKP5Jx

