ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025: ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಿಖರ ಘಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 26, 2025, 04:22 PM IST
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಉಪವಾಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು
  • ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಇದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವು ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ.ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ಅಮೃತ್ ಕಾಲ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:33 ರಿಂದ 09:09 ರವರೆಗೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:05 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರವರೆಗೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಹುಕಾಲವು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:22 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು.ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು, ನೀವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೂವುಗಳು, ದೂರ್ವಾ, ಮೋದಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಉಪವಾಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

About the Author
Ganesh chaturthiGanesh Chaturthi 2025Ganesh Chaturthi Puja VidhiGanesh Chauthi Puja MuhuratGanesh Sthapana Shubh Muhurat Timing

