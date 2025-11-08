ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ದೇವಾಲಯ! ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತಾ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Hasanamba Temple: ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
ಈ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಾಸನಾಂಬ' ಎಂದರೆ 'ನಗುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆ' ಎಂದರ್ಥ. ಈ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ 'ಹಾಸನ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ದಿನವಾದ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯಂದು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕುಲ (ಏಳು ದೇವತೆಗಳು) ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಾಸನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಮೂರು ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಕೌಮಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯು 'ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ'ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಪವಾಡಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಾಗ, ಭಕ್ತರು ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ 'ನಂದ ದೀಪ' ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪವಾಡಗಳು ದೇವತೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಡಿವೆ, ಅವು ದೇವಿಯ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಎರಡನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೊಸೆಯ ಕಥೆ: ಒಮ್ಮೆ, ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಸೊಸೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ದೇವಿಯು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ದುಷ್ಟ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು. ಆ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ಲು ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಕಲಿಯುಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳರ ಕಥೆ: ಕೆಲವು ಕಳ್ಳರು ದೇವಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ದುರಾಸೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ದೇವಿಯು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು 'ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡಿ' ಎಂಬ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ, ಹತ್ತು ತಲೆಗಳ ಬದಲು ಒಂಬತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾವಣ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ.