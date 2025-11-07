ಶನಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ...ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಶನಿವಾರದಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶನಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಶುಭಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗರೂಪಿ ಶಿವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಶಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳ ದಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶನಿದೇವರಿಗೆ 108 ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಗೆಗೆ ಪೆಸರ ಪಪ್ಪು ದಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬಾರಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ. ನೀಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಶನಿ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಠಣದಿಂದಲೂ ದೋಷ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ