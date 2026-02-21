English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..!

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ, ಮಕರ, ಧನು, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 21, 2026, 11:33 PM IST
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
  • ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ

ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..!

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಗದಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ, ಮಕರ, ಧನು, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ; ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲಿವೆ.

ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸವರ್ಣೀಯರು..!

ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

