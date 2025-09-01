English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:57 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 1:26 ರವರೆಗೆ (3 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು 82 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 1, 2025, 12:08 AM IST
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
  • ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:57 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 1:26 ರವರೆಗೆ (3 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ) ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಚಂದ್ರನು 82 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವು 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9:57 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:26 ರವರೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಗ್ರಹಣವು "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

ಸೂತಕ ಅವಧಿ:

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:59 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಮಲ-ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜಪ, ತಪಸ್ಸು, ಪಠಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ:

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ, ದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳು ಅನಂತವಾಗಿ ಗುಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮ:

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಿಥುನ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವೂ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸೂ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

