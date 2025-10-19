English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ದಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ..!

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ದಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ..!

 ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪೂಜಾ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 08:54 PM IST

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ದಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ..!
file photo

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ದೀಪಾವಳಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಈ ದಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಶುಭ ಸಮಯ:

ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:44 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮರುದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:54 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಸಂಜೆ 7:08 ರಿಂದ 8:18 ರವರೆಗೆ

ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ: ಸಂಜೆ 5:46 ರಿಂದ 8:18 ರವರೆಗೆ

ವೃಷಭ ಕಾಲ: ಸಂಜೆ 7:08 ರಿಂದ 9:03 ರವರೆಗೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:47 ರಿಂದ 7:43 ರವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಬಲು ಸುಲಭ, ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ! ಈ ಆಫರ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೆಡಿ

ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆಯ ನಿಯಮಗಳು:

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು:

ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ: ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾದ-ವಿವಾದ ತಪ್ಪಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡದಿರಿ, ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಮನೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣವು ದೇವತೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.

ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ: ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ:

ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವಾದ "ॐ श्रीं ह्रीं कलीं" ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಮಲದ ಮಣಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Parineeti Chopra : ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ - ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

