Priyansh Arya and Cooper Connolly: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಓಪನರ್ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾದರು.
ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು 13ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದರು. ಕಾನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೂಡ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.
ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ, 251.35 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 189.13 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 87 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 255 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಪರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026