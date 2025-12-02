English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ

Dec 2, 2025
  • ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ

Scientific reason for bell in temple: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಡುವ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗರುಡ ಗಂಟೆ, ಬಾಗಿಲ ಗಂಟೆ, ಕೈ ಗಂಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತೀ ವಿಧಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಟೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗರುಡ ಗಂಟೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಗಂಟೆ, ಕೈ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಟೆಯಂತಹ 4 ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗರುಡ ಗಂಟೆ – ಗರುಡ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಗಂಟೆ ಎಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಊದುವ ಗಂಟೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಕೈಯಿಂದ ಊದುವ ಗಂಟೆ. ಈ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನವಾದ ಗರುಡನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಿಲ ಗಂಟೆ - ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕೈ ಗಂಟೆ - ಇದು ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದುಂಡಗಿನ ತಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಮರದ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ/ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಟೆ - ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ 4 ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶಬ್ದವು ದೂರದವರೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ:  ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರುಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪನಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

