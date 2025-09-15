ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾವಿ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ವರಿಸಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ.. ಈ ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ!!

smriti mandhana: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದಿನ ಹುಡುಗರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಓರ್ವ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 5ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ನೀನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಿತ್ತು.
ಪಲಾಶ್ 'ಕೈಲೀನ್ ಹಮ್ ಜಿ ಜಾನ್ ಸೇ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಲಾಶ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 20 ರಿಂದ ರೂ. 41 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ WPL ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಪಲಾಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದವರು. ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಪಾಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್’ನ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಹೃದ್ರೋಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.