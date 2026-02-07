English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Culture
  • ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ..! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ..! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಗೋಪುರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯು ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಡಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 7, 2026, 08:01 PM IST
  • ನಾಮಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಎಂಟು ಕೊಳಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ
  • ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Silver price today
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
camera icon5
do you know
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ..! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಹನುಮಾನ್' ದೇವಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಛಾವಣಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ!

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಗೋಪುರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯು ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಡಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ವಿಗ್ರಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಹನುಮಂತನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಛಾವಣಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ...ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಂದೆ..!

ನರಸಿಂಹನ ಎದುರು ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತಿರುವ ಆಂಜನೇಯ

ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೈಮುಗಿದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ಆಂಜನೇಯನು ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಮಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಎಂಟು ಕೊಳಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರೆ, ಸೇಲಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 : ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? 

ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜನಪದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Namakkal Hanuman TempleAnjaneyar TempleNo Roof TempleHanuman Shrine Tamil NaduNamakkal Temple History

Trending News