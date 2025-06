ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೀರಗಲ್ಲು ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ...!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೀರಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶಿಲಾಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಬೆಟಗೇರಿಯ ಮಲ್ಲರಾಯನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿಗಳು (3.6 ಮೀಟರ್‌ಗಳು) ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇತರ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಲಾಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ರಚನೆಯು ಆ ಕಾಲದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮಹತ್ವದ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಟಗೇರಿಯ ವೀರಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ.

Thread 1/8

One of the Largest Monumental Hero Stone in India

Mallarayanakatte, Gadag-Betgeri (#Gadag)

This is one of the largest monumental hero stones (Viragal) in India, standing over 12 feet tall, located at Mallarayanakatte in Gadag-Betageri in #Karnataka. pic.twitter.com/TlysSnUHTt

— Gadag Heritage (@GadagHeritage) June 12, 2025