ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲೂ ಸಹ ನಿಯಮಗಳಿವೆ..! ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಂಧವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ತಂಗಿಯರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರನು ಆತನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾಖಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ದಸರಾದವರೆಗೆ ರಾಖಿ ಧರಿಸುವುದು:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಖಿಹಬ್ಬವೂ ಸಹ, ರಾಖಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಸರಾದ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ರಾಖಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯವರೆಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ರಾಖಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ನಂತರ ರಾಖಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ರಾಖಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು:
ರಾಖಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು; ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಖಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾರವು ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಖಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ಅದು ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಖಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ತೆಗೆದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಖಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಖಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.