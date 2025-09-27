ದಸರಾ ವೇಳೆ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಈ ದಿನದಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಧರ್ಮ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:15 AM IST
  • ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
  • ಶನಿ ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಿವಾರಣೆ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ

ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದಸರಾದ ಆಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ರಾವಣ ದಹನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಧರ್ಮ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರದ ಮಹತ್ವ:

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಶಮಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಆಯುಧಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶಮಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದಸರಾದಂದು ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್..! ಚೇತರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ...!

ಶಮಿ ಎಲೆಗಳು: ಚಿನ್ನದ ಸಂಕೇತ:

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಶಮಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು 'ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಮಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಜನರು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮಿಯ ಮಹತ್ವ:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದಸರಾದಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

- ಶನಿ ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಿವಾರಣೆ

- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ

- ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭ

- ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

- ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ

ರಾವಣ ಮತ್ತು ಶಮಿಯ ಸಂಬಂಧ:

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಮಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಸರಾದಂದು ಜನರು ಶಮಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿ..!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ರಾಮ-ರಾವಣ ಸಂಹಾರದ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಆಗಿದೆ. ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆಯು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ, ಶನಿ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದಸರಾದಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

