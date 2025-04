Unheard Love Story : ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಮತ್ತು ರುಟ್ಟಿಬಾಯಿ ಪೆಟಿಟ್ ಅವರ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣರೆಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ನಾಯಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ದುಃಖಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಜಿನ್ನಾ ಮತ್ತು ರುಟ್ಟಿಬಾಯಿ ಪೆಟಿಟ್ ಎಂಬ ಪಾರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಕಥನ. ರುಟ್ಟಿ, ಜಿನ್ನಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವಳು. ಆದರೆ, ಈ ಕಥೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಈ ದುಃಖದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪಾರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ರುಟ್ಟಿಬಾಯ್ ಪೆಟಿಟ್, ಬಾಂಬೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾರ್ಸಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರುಟ್ಟಿ, 1916ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆಗ ರುಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಜಿನ್ನಾ 40 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಎಮಿಬಾಯ್ ಜಿನ್ನಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿನ್ನಾ, ರುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನೋಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಜಿನ್ನಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಂತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೀಲಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ “Mr and Mrs Jinnah: The Marriage that Shook India” ಪುಸ್ತಕವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

(ಜಿನ್ನಾ ಪತ್ನಿ ರುಟ್ಟಿ)

ರುಟ್ಟಿಯ ತಂದೆ ಸರ್ ದಿನ್‌ಶಾ ಪೆಟಿಟ್‌ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಿನ್ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಾಂತರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನ್‌ಶಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೂ, ಜಿನ್ನಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ರುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ದಿನ್‌ಶಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊರೆಹೋದರು. ಆದರೆ, ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1918ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ರುಟ್ಟಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಮರಿಯಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ, ಜಿನ್ನಾಗೆ 42 ವರ್ಷ; ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು.

In her book “Mr. and Mrs. Jinnah: The Marriage that Shook India,” Sheela Reddy provides her readers with the “tea” of the time: the gossip and scandal created by the interfaith marriage of Muhammad Ali Jinnah and Rattanbai (Ruttie) Petit. https://t.co/z6JPdx1GLm pic.twitter.com/XIzN9opLne — The New Yorker (@NewYorker) August 31, 2018

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭ

ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾರ ಮದುವೆ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಜಿನ್ನಾರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಜಿನ್ನಾರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನಸಿನತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ರುಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತಾದರೂ, ಜಿನ್ನಾರ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾದರು.

Resting place of Rattanbai Jinnah nicknamed “Ruttie” She was buried on February 22 in Khoja Shia Ishna Ashari Jamaat Arambaug (Cemetery), Mazgaon, #Bombay according to Muslim rites. Shared via: https://t.co/RjjbMc73JS

Photo credits: Paresh Soni pic.twitter.com/ukqeaYaL3R — Maaria Waseem (@maaria_waseem) June 21, 2022

ಜಿನ್ನಾರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರುಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂಟಿತನದ ಜಗತ್ತು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. 1920ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಟ್ಟಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸತೊಡಗಿತು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದುಃಖ, ಜಿನ್ನಾರ ದೂರವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರಾಸೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನದತ್ತ ದೂಡಿದವು. 1928 ರ ವೇಳೆಗೆ ರುಟ್ಟಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಖಿನ್ನತೆ, ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರುಟ್ಟಿ, 1929ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರುಟ್ಟಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ರುಟ್ಟಿಯ ಮಗಳು ದಿನಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶೀಲಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪುಸ್ತಕವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

“Her pain and despair so overwhelming that only sleeping pills could provide some relief, the fatal cycle of dependency and overdose,”ಎಂದು ಶೀಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರುಟ್ಟಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು: “Try and remember me beloved as the flower you plucked and not the flower you tread on (ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಿತ್ತಿರುವ ಹೂವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಹಾಳಾದ ಹೂವಾಗಿ ಅಲ್ಲ),” ಎಂದು ಆಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪತ್ರವು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾರಿಂದ ಸಿಗದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ರುಟ್ಟಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಜಿನ್ನಾ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾದರು. 1931ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ದಿನಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಫಾತಿಮಾರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ 1947ರ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯವರೆಗೆ ವಾಸಿಸಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಜಿನ್ನಾ ರುಟ್ಟಿಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರುಟ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

