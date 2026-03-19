ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ʼಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿʼ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Yashaswini V
Mar 19,2026

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:- ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಇಡ್ಲಿ ರವೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌, ತುಪ್ಪ, ಉಪ್ಪು‌, ಮೊಸರು

ರವೆ ಹುರಿಯಿರಿ

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಘಮ-ಘಮ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರಿದು. ಬಳಿಕ ಅದನದನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಅದನ್ನು ತುರಿದಿಡಿ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ

ಹುರಿದಿಟ್ಟ ರವೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.

ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿ

ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ

ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಿರಿ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

