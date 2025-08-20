ಏನಿದು ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆ? ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 104 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 1921ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಕೇರಳದ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಳವಳಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು
ದಂಗೆಯ ಆರಂಭ
ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆಯು 1921ರಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ನ ಎರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ವಲ್ಲುವನಾಡ್ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೋಪ್ಲಾ (ಮಪ್ಪಿಳ) ಸಮುದಾಯ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಮೀನ್ದಾರರು (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು) ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದಂಗೆಯು 1919-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಖಲೀಫನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭವಾದ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೋಪ್ಲಾ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.ಆಗಸ್ಟ್ 1921ರಲ್ಲಿ ಮೋಪ್ಲಾ ರೈತರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ದಂಗೆಯು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ದಂಗೆಕಾರರು ಹಿಂದೂ ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹರಡಿತು.
ದಂಗೆಯ ಭೀಕರತೆ
ಈ ದಂಗೆಯ ಆರಂಭವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಜನರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡುವವರೆಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶವಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಘಟನೆಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ದಾಖಲೆ
ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸಿ. ಗೋಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮ 'ದಿ ಮೋಪ್ಲಾ ರಿಬೆಲಿಯನ್' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರಿಯಂಕುನ್ನತ್ ಕುಂಜಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಜಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಅಲೆ ಉಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಖಿಲಾಫತ್ ನಾಯಕರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡವು.
ಈ ಚಳವಳಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ, ಅವರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಾದರು. 1921ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದಂಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಗಲೇ ಭಾರೀ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ
ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆಯು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಒಡಕುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿತು. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಗೆಯು ನಂತರ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.