ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳುವುದೇಕೆ?

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸ್ರಾಖ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ತಂದೆಯಾದ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವೇಶ್ರ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ರಾಖ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 7, 2025, 02:35 PM IST
  • ನೋಯ್ಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ,
  • ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳುವುದೇಕೆ?

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ದುಷ್ಟತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಬಿಸ್ರಾಖ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಶೋಕಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸ್ರಾಖ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ತಂದೆಯಾದ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು 'ವಿಶ್ವೇಶ್ರ' ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ 'ಬಿಸ್ರಾಖ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು.ನೋಯ್ಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಶಿವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Image

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ರಾಮದಾಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ "ಇದು ರಾವಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.ಈ ಸ್ಥಳವು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಯಂಭೂವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ರವ ಋಷಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದರು.ಬಿಸ್ರಾಖ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ.ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಶೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಿಟ್ಟು ಹವನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ."ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾವಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image

ಬಿಸ್ರಾಖ್ ಗ್ರಾಮದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ದುಷ್ಟನೆಂದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನೆಂದು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ.

Image

