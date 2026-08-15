/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ: ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಎರಡು ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದೇ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 1947 ರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನಾಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಖ್ಯಾತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಖುರ್ಷೀದ್ ಕಮಾಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ—ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಅವರು ಕರಾಚಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1947' ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜನ್ಮತಾಳಿದವು. ಸ್ವತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ರೇಡಿಯೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ್ಮದಿನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 1948 ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು:
1. ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನ (1948): 1948 ರ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಿನ್ನಾ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ (ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ): 1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 1366 ಹಿಜ್ರಿಯ 27 ನೇ ರಂಜಾನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ (ಲೈಲತ್ ಅಲ್-ಖದ್ರ) ಒದಗಿಬಂದಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ ಅವತರಿಸಿದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.