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ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ; ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರಶೀದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ..

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:09 PM IST
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ; ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರಶೀದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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