/ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ; ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರಶೀದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

BJP and Congress leaders in Davangere: ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾವು ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಕುರಿತು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಾಹ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಕೇಳ ತೊಡಗಿವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ದ ಹರಿ ಹಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಜನರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಇಂದಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಶೀದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ವಿನಃ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬ ನಗರ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.