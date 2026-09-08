/ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ : SSM ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ BP ಹರೀಶ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಧೋರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಅವರು, "ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಸೇವಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಚಿವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, "ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಬಡವರು, ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಹೋರಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ? ಅವರ ತಂದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದವರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೇ ತುಳಿದು ಮಠ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಮಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "'ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಗ' ಎನ್ನುವ ಮೂವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡ ರೈತರಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, "ಇವರು ಸಚಿವರಾಗಲು, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ 'ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್' ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.